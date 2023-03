Hacker legen wichtiges Krankenhaus in Barcelona lahm

Wegen der Attacke habe man am Montag 150 Operationen und rund 3000 Patiententermine absagen müssen, teilten die Klinikleitung und Sprecher der katalanischen Regionalregierung am Montagmittag mit. Zudem seien unter anderem auch die Strahlenbehandlungen von Krebskranken alle ausgefallen. Dringende Eingriffe würden aber weiterhin durchgeführt, und die Notaufnahme sei im Universitätskrankenhaus ebenfalls in Betrieb, hiess es.

Im Iran wurde hochangereichertes Uran entdeckt – nicht weit davon entfernt, für eine Atomwaffe zu taugen. Doch wie gross ist die Gefahr wirklich?

Am Dienstag war es so weit: Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bestätigte, was lange befürchtet wurde. Der Iran ist im Besitz von hochangereichertem Uran. Partikel weisen einen Reinheitsgrad von 83.7 Prozent auf – und taugen damit fast zum Bau einer Atomwaffe. Dafür bräuchte es einen Reinheitsgrad von 90 Prozent. Schon Mitte Februar hatten Medien unter Berufung auf Diplomatenkreise über den Fund in einer Atomanlage in Fordo berichtet.