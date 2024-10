In Spanien haben die Aufräumarbeiten begonnen. Je weiter diese fortschreiten, desto mehr steigen auch die Todeszahlen. Bild: keystone

Nach der Jahrhundertkatastrophe: In Spanien beginnen die Schuldzuweisungen

Nach den verheerenden Unwettern in Spanien sind die Räumungsarbeiten in vollem Gang. Die Opferzahlen steigen, zahlreiche Menschen werden noch vermisst.

Ralph Schulze, Madrid, Bojan Stula / ch media

Mehr «International»

Auf der Stadtautobahn reihen sich zerstörte Fahrzeuge und Lastwagen. Ein Bild, wie man es sonst nur aus amerikanischen Endzeit-Filmen kennt. Nicht weit davon liegt das Arbeiterviertel La Torre, das am Dienstag von meterhohen Wasser- und Schlammfluten verwüstet worden war. Auch hier, zwei Tage nach der Unwetterkatastrophe, sieht man Hunderte von Autos, die von der Gewalt der durch die Strassen geschossenen Sturzbäche aufeinander geschoben wurden.

In La Torre starben mindestens elf Menschen. Allein neun Personen kamen beim Versuch um, als sie ihre Autos aus zwei Tiefgaragen retten wollten. Als sie in die Garagen gingen, stand das Wasser dort nur knöcheltief. Minuten später reichte das Wasser bis zur Garagendecke. Die Eingeschlossenen hatten keine Chance, der plötzlichen Flut zu entkommen.

Was von den Überschwemmungen in Spanien in Erinnerung bleiben wird: die aufgestapelten Autos. Bild: keystone

Mit dem Fortschreiten der Aufräumarbeiten stiegen im Verlauf des Donnerstags auch die Opferzahlen. Weit über 100 Tote dürften die verheerenden Unwetter im Süden und Osten Spaniens gefordert haben. Intensiv wurde in den Trümmern nach den Dutzenden von Vermissten gesucht. 30'000 Haushalte hatten weiterhin weder Strom noch Zugang zum Internet, wie die Tageszeitung «El País» berichtete.

Angesichts dieser Ausmasse rückt in Spaniens Öffentlichkeit immer stärker die Schuldfrage in den Fokus. Haben es die Behörden versäumt, rechtzeitig vor den Fluten zu warnen? Diese Diskussion wurde am Donnerstag mit zunehmender Vehemenz geführt.

Der Zivilschutz alarmierte viel zu spät

Tatsächlich erfolgten erste Alarmierungen durch den Zivilschutz am Dienstag gegen 20.10 Uhr, wie der staatliche Rundfunksender RTVE rekonstruierte. Die Einwohner der Region Valencia erhielten dann entsprechende Warnungen auf ihr Handy. Dabei habe es aber schon Stunden vorher angefangen, zu regnen, schrieb «El País» in seinem Unwetter-Ticker. Ebenso hatte der Wetterdienst Aemet bereits am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr die höchste Warnstufe ausgerufen.

Die Warnungen des Zivilschutzes erfolgten aber erst am Abend, nachdem erste Flüsse über die Ufer getreten waren. Zu diesem Zeitpunkt waren viele Pendlerinnen und Pendler längst schon sorglos in ihre Autos gestiegen, um im Feierabendverkehr heimwärts zu fahren. Viele wurden so auf der Heimfahrt von den Fluten überrascht, blieben mit ihren Fahrzeugen stecken oder wurden von der Strömung weggerissen.

Das Unwetter hinterlässt ein Bild der Zerstörung. Bild: keystone

Es gab aber auch Ausnahmen, die mehrere Leben gerettet haben dürften: So hatte die grosse Ford-Fabrik in Almussafes ihre Angestellten schon früher in den Feierabend entlassen, und auch die Universität València schloss laut «El País» wegen des Unwetters vorzeitig ihre Pforten. Gewisse Institutionen und Betriebe waren sich also der Gefahren rechtzeitig bewusst geworden.

Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles erklärte am Donnerstag die Suche nach den Vermissten zur höchsten Priorität, wie sie dem TV-Sender Telecinco sagte. Hingegen lehnte sie es explizit ab, Schuldzuweisungen vorzunehmen: «Jeder weiss, was er gut und schlecht gemacht hat.» Robles zielte damit zweifellos ab auf den Streit zwischen Innenminister Fernando Grande-Marlaska und dem Regierungschef der Region Valencia, Carlos Mazón.

Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, werfen sich die beiden Politiker gegenseitig vor, für das Warnsystem zuständig gewesen zu sein. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez erklärte die Zone zum Katastrophengebiet und rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Unterdessen nahm die Polizei mindestens sechzig mutmassliche Plünderer fest, die sich in den zerstörten Orten in Geschäften und Wohnungen bedienen wollten. (aargauerzeitung.ch/lyn)