Wenn sich Kanye West mit Trump trifft, kann es nur lustig werden

Kanye West brachte zustande, was vorher noch nicht vielen gelang. Er brachte Donald Trump zum Schweigen. Bei einem Mittagessen im Weissen Haus erzählte Kanye dem Präsidenten, welche Pläne er hat. Kanye West erzählte Trump in einem Monolog seine Ansichten über: «Männliche Energie», Rassismus, Sklaverei, seine manisch-depressive (Fehl-) Diagnose, «Yeezy»-Sneaker, Verbrechen in Chicago, Industrie und Jobs – und über Medikamente. Kanyes Monolog führte zu Belustigung:

Kanye hatte dabei eine «Make America Great Again»-Cap an. Er führte auch aus, wieso:

Rapper Kanye West mag Donald Trump – und hat seine Zuneigung am Treffen mit dem US-Präsidenten auf ungewöhnliche Weise zum Ausdruck gebracht. «Ich liebe diesen Typen», sagte er, sprang auf und umarmte Trump, der hinter seinem Schreibtisch im Oval Office sass.

We’ll always remember where we were on this day at 12:56 ... watching this crazy shit on twitter. pic.twitter.com/UFXh0gLCb1

Aber noch nicht genug Liebe für Trump. Kanye will, dass der Präsident im besten Flugzeug aller Zeiten unterwegs ist. Oder in seinen Worten: