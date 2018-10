Errätst du die politische Einstellung dieser europäischen Politiker?

FPÖ! FPÖ! FPÖ! Was Gscheiteres ist uns zu den Rechtspopulisten nicht eingefallen.

Frau Drougge wirkt sehr symmetrisch – Symmetrie gehört in die Mitte. Ich tippe auf die Moderaten, die sich selber als (wirtschafts-)liberale, konservative politische Partei sehen.

So selbstbewusst strahlen nur Menschen ohne Angst vor dem Tod. Frau Drougge ist Christdemokratin!

Junge urbane Frau in Schweden - das muss eine Sozialdemokratin sein.

Vetternwirtschaft und Machogehabe – das in ein klarer «Alphamann» aus den Reihen der wirtschaftsliberalen Høyre.

Jedem seinen Mastertitel – und Schminkzeug für alle: So geht Kommunismus! Frau Cifuentes gehört zur Kommunistische Partei Spaniens PCE an.

Ha! Ich kenn den Witz, den man sich in der madrider Schickeria erzählt: Was sagte sich Frau Cifuentes, als sie (mutmasslich) den Mastertitel erschwindelte und später (mutmasslich) zum Schminkzeug langte? Podemos – wir schaffen das! Der Witz ist deshalb lustig, weil «Podemos» auch die Partei von Cifuentes ist, eine 2014 gegründete Linkspartei.

5. Dieser Herr hört auf den Namen Óttarr Proppé. Er lebt in Island, ist Musiker und Schauspieler, manchmal aber auch Politiker. Zum Beispiel war Proppé 2017 von Januar bis Ende November Gesundheitsminister. Proppé war auch Vorsitzender seiner Partei. Um welche handelt es sich dabei?

Also. Das muss die Partei «Helle Zukunft» sein, eine junge linksliberale Partei, die unter anderem auch aus der anarchistisch, satirischen «Besten Partei» entstand.

Papperlapapp. Nur weil er ein bisschen funky aussieht, muss er nicht gleich anarchistisch-linksliberal eingestellt sein. Nein, Proppé ist ein Nationalist. Weil es in Island rechts der Mitte nicht mehr viel gibt, tritt er jeweils alleine in seiner Ego-Partei «Geysir»-Partei an.

Die vier Streifen auf seinem Trainer sind ein klares Zeichen. Der Mann ist ein Antikapitalist. Seine Partei ist die Alþýðufylkingin, die Volksfront von Island.