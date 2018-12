International

«Mama, warum lacht die Frau über meinen Vornamen?» – Keine Ahnung, Abcde



Ein fünfjähriges Mädchen musste an einem Flughafen in den USA den Spott von Airline-Angestellten über sich ergehen lassen. Die Leute hätten über ihren Vornamen gelacht und jemand habe ein Foto des Boarding-Passes im Internet veröffentlicht, klagte die Mutter laut einem TV-Bericht.

Ihre Tochter heisst – kein Scherz! – Abcde.

Ausgesprochen werde der Vorname «Ab-si-dee».

Und er sei gar nicht so unüblich, in den USA. Aktuell gebe es mindestens 373 US-Bürgerinnen, die so heissen. Erstmals in den Statistiken tauchte der Name 1990 auf.

Die Fluggesellschaft Southwest Airlines entschuldigte sich Wochen nach dem Vorfall bei der Familie und erklärte, mit der betroffenen Angestellten werde ein Gespräch geführt.

Bei Twitter hagelt es derweil Spott und Häme für die Mutter, die ihrem Kind einen solchen Namen geben hat.

