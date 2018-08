International

Theresa May sorgt mit dieser Tanzeinlage für Gelächter



«Wie ein Roboter» – Theresa May sorgt mit dieser Tanzeinlage für Gelächter

Ein Tänzchen der britischen Premierministerin Theresa May mit Schülern in Südafrika hat im Netz für spöttische Vergleiche gesorgt. May tanze wie ein Roboter, ein «Maybot», schrieb ein User am Dienstag auf Twitter.

«Wie Mick Jagger nach einem Schlaganfall», kommentierte eine Nutzerin das vom Sender Sky News geteilte Video. Die Regierungschefin hatte am ersten Tag ihrer Afrika-Reise eine Grundschule in Südafrika besucht. May gibt sich volksnah und tanzt mit den Schülern. Die ungewohnten Tanzschritte bereiteten ihr aber sichtlich Probleme:

Video: watson/nico franzoni

Tanzeinlagen in der Öffentlichkeit sind für Politiker ein Risiko. Nicht alle grooven so cool wie der frühere US-Präsident Barack Obama bei seiner letzten Afrika-Reise. Nur Nelson Mandela habe besser getanzt, sagte damals Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa.

Das Netz scheint sich ab der Tanzeinlage jedoch köstlich zu amüsieren:

If she only had a heart too... pic.twitter.com/M5Y3nmkV5Q — nickedname (@vemodalener) 28. August 2018

(nfr/az)

