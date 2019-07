International

Balkon stürzt ab, 2 Tote: Unglück in Nachtclub überschattet Schwimm-WM in Südkorea

Ein Unglück in einem Nachtclub in der Nähe des Athletendorfes überschattet die Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju. Beim Einsturz einer Etage des Gebäudes in der Nacht auf Samstag kamen zwei Menschen ums Leben.

Dies meldet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Behörden der Stadt. Demnach sind zudem mindestens zehn Personen verletzt worden. Unter den Verletzten sollen auch Sportler der Weltmeisterschaft gewesen sein - hauptsächlich Wasserballerspieler.

Gemäss Medienberichten soll ein interner Balkon im Club eingestürzt sein. Matt Small, Captain der Neuseeländischen Wasser-Polo-Mannschaft, sagte: «Wir waren am tanzen und dann fielen wir plötzlich fünf bis sechs Meter in die Tiefe. Ich schätze, wir fielen auf die Köpfe anderer Menschen, die unter uns waren.»

Bild: EPA

Der Club habe den Balkon ohne Bewilligung illegal erweitert, melden Medien weiter.

Der Schwimm-Weltverband erklärte: «Die FINA überprüft die Situation sorgfältig und wird alle Massnahmen einleiten, um die Gesundheitsversorgung sicherzustellen und Hilfe bereitzustellen, wann immer es nötig ist.» (meg/sda/dpa)

