Getöteter brasilianischer Fussballspieler: Wurde er wegen einer Affäre ermordet?



Brasilianischer Fussball-Star gefoltert und getötet – jetzt ist das Tatmotiv bekannt

Daniel Correa Freitas war ein Fussballspieler des FC Sao Paulo. Letzte Woche wurde der 24-Jährige ermordet aufgefunden. Gemäss Polizeiberichten war die Leiche grausam zugerichtet. Er hatte zwei tiefe Einschnitte im Hals und seine Genitalien waren abgeschnitten. Zusätzlich sei er zuvor gefoltert worden, teilte die Polizei mit.

Nun kamen mehr Details zum Fall ans Licht. Gemäss dem brasilianischen Nachrichtenportal UOL Esporte soll der ermordete Profi eine Affäre mit der Frau des mutmasslichen Täters gehabt haben. Der mutmassliche Täter sei ein 38-jähriger Unternehmer. Er wurde von der Polizei verhaftet, zusammen mit seiner Frau und der gemeinsamen 18-jährigen Tochter.

Brasilianische Zeitungen berichteten, dass sich das Drama nach der Geburtstagsparty der Tochter des Verdächtigten abgespielt hatte. So sei Freitas mit der Frau des Verdächtigten in flagranti beim Sex erwischt worden. Der Anwalt des Ermordeten bestätigte diese Version. Danach sei Freitas von vier Männern verprügelt und in einem Auto abtransportiert worden.

Der Anwalt der Verteidigung erzählte eine andere Version der Geschichte. Der ermordete Fussballer habe die Frau des Verdächtigten vergewaltigen wollen. Als diese um Hilfe schrie, sei ihr Mann herbeigeeilt, um ihr zu helfen. Er sagte in einem TV-Interview, dass er den Fussballer lediglich zu Boden warf, um seine Frau zu beschützen. (jaw)

