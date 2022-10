Mann sticht in Norditalien auf fünf Menschen ein – Fussballprofi Mari unter den Verletzten

Maxime, ausländischer Kämpfer in der Ukraine: «Wir operieren hinter der feindlichen Front»

In den Tagen nach Ausbruch des Konflikts meldeten sich über 20'000 Ausländer freiwillig, um für die Ukraine zu kämpfen. Auch der Franzose Maxime Barrat war darunter. Während einer Auszeit vom Krieg erzählte er uns von seinen Erlebnissen.

Watson: Wann hast du dich dazu entschieden, in die Ukraine zu gehen?

Maxime Barrat: An dem Tag, an dem Präsident Selenskyjs Aufruf am Fernsehen ausgestrahlt wurde und er kampferprobte Kämpfer aus allen Ländern aufforderte, sich der Ukraine anzuschliessen. Ich hatte den Konflikt schon seit einiger Zeit verfolgt und diese Rede war der Auslöser. Ich brauchte drei Tage, um meine Sachen zusammenzupacken, vier Tage später war ich in der Ukraine. Am 6. März überquerte ich die Grenze und bin seitdem nicht mehr zurückgekehrt.