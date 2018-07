International

Syrien

69 Journalisten in Syrien in Lebensgefahr



Reporter ohne Grenzen warnen: 69 Journalisten im Südwesten von Syrien in Lebensgefahr

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) hat sich besorgt über die Lage dutzender im Südwesten Syriens festsitzender Journalisten gezeigt. «Den Journalisten droht Lebensgefahr, wenn sie in die Hände der Regierungstruppen gelangen», erklärte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr am Dienstag.

Unter den 69 eingeschlossenen Journalisten sind demnach Mitarbeiter syrischer Fernsehsender, der internationalen Nachrichtenagenturen AFP und Reuters sowie Korrespondenten lokaler Nachrichtenseiten.

Die syrische Armee hatte am 19. Juni mit Unterstützung Russlands eine gross angelegte Militäroffensive in den südlichen Provinzen Daraa, Kuneitra und Sueida gestartet. Seitdem hat Machthaber Baschar al-Assad die Kontrolle über weite Teile des Süden Syriens wiedererlangt.

Die Reporter sind laut ROG in den noch nicht von der syrischen Armee eingenommenen Teilen entlang der entmilitarisierten Zone zwischen Syrien und den von Israel besetzten Golan-Höhen eingeschlossen. Israel lässt niemanden über die Grenze, die südliche Grenze nach Jordanien werde von der Armee kontrolliert.

Gefährlichstes Land der Welt

Die Journalisten seien überzeugt, dass ihnen Verhaftung, Folter und eventuell Hinrichtung drohen, sobald die Regierungstruppen die gesamte Region kontrollieren, erklärte ROG. Viele von ihnen hätten seit Beginn des Bürgerkrieges über die Proteste gegen die Regierung berichtet und würden deshalb als Regierungsgegner eingestuft.

ROG hat sich nach eigenen Angaben am 11. Juli bereits in einem Brief an UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und die Regierungen in Israel und Jordanien gewendet. Möglichkeiten, um die eingeschlossenen Reporter zu retten, wären etwa ein humanitärer Korridor oder eine diskrete Ausreise in die Nachbarländer, erklärte ROG.

Syrien ist nach Angaben der Organisation seit Jahren für Journalisten das gefährlichste Land der Welt. Im syrischen Bürgerkrieg seien bislang 130 Pressevertreter gestorben. Zudem befänden sich sieben Journalisten und 15 Blogger in Haft. Neben der Regierung von al-Assad gingen auch andere Bürgerkriegsparteien gewaltsam gegen Journalisten vor. (sda/afp)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter