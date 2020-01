International

Schweres Erdbeben im Osten der Türkei – mindestens vier Tote



Bild: AP

Bei einem Erdbeben der Stärke 6.8 im Osten der Türkei sind am Freitag mindestens vier Menschen getötet worden. Zwei Menschen seien in der Provinz Elazig ums Leben gekommen, zwei weitere in der Nachbarprovinz Malatya, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Innenminister Süleyman Soylu. Mehrere Gebäude seien eingestürzt.

Das Beben ereignete sich gegen 20.55 Uhr im Bezirk Sivrice, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Die US-Erdbebenwarte USGS registrierte eine Erdbebenstärke von 6.7.

In der Türkei kommt es immer wieder zu schweren Erdbeben, da das Land auf mehreren seismischen Platten liegt. In der 16-Millionen-Metropole Istanbul wird seit langem ein starkes Erdbeben befürchtet. (sda/afp)

