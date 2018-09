Erdogan ernennt sich selbst zum Chef von türkischem milliardenschweren Vermögensfonds 🤑

Ist diese Familie der schlimmste Drogen-Dealer der USA?

Purdue Pharma hat mit Oxy Contin die schlimmste Opiumkrise in den USA ausgelöst. Das Unternehmen ist fest in der Hand der Familie Sackler. Jetzt rollt eine Prozesslawine auf sie zu.

Das Logo der Sackler-Dynastie prangt an den edelsten Orten dieser Welt: Von der Yale University über das Guggenheim-Museum in New York über den Louvre bis in die Serpentine Gallery to the Royal Academy in Grossbritannien. Künstler und Wissenschaftler werden von Sackler-Stifungen unterstützt, auch in Basel ist eine davon eingetragen.

Die Sacklers sehen sich als Kunstmäzene und Wohltäter der Menschheit. Sie können es sich leisten. Das «Forbes»-Magazin schätzt ihren Reichtum auf rund 13 …