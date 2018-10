International

Fall Khashoggi: Razzia bei saudischem Konsul geplant



Fall Khashoggi: Jetzt gerät auch der saudische Konsul ins Visier

Die türkischen Behörden wollen gemäss Medienberichten ihre Ermittlungen im Fall des verschwundenen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi ausweiten. Die Polizei werde die Residenz des saudiarabischen Konsuls in Istanbul durchsuchen, meldete der türkische Sender NTV am Dienstag. Auch das Konsulat solle im Laufe des Tages erneut durchsucht werden.

Der zuletzt in den USA lebende Kashoggi ist seit einem Besuch des saudiarabischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober verschwunden. Die Türkei beschuldigt Saudi-Arabien, ihn getötet und seine Leiche fortgeschafft zu haben. Die Regierung in Riad hat dies zurückgewiesen.

US-Aussenminister Mike Pompeo traf am Dienstag König Salman in dessen Palast. Der amerikanische Chef-Diplomat war auf Geheiss von Präsident Donald Trump nach Saudi-Arabien gereist, um dort den Fall zu besprechen. (aeg/sda/reu)

