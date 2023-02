Kommission des Nationalrates möchte unbürokratische Aufnahme von Erdbebenopfern

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO brauchen rund 26 Millionen Menschen in der Türkei und in Syrien Unterstützung. Das gesamte Ausmass der Katastrophe und die wahren Kosten seien noch immer nicht klar, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge vor den Medien. (sda/dpa)

Selenskyj: «Gemeinsame Vision vom Weg zum Sieg» – das Nachtupdate ohne Bilder

Wolodymyr Selenskyj erhofft sich weitere Waffenlieferungen und vor allem: Kampfjets. In Deutschland will man davon (noch) nichts wissen – hier ist das Nachtupdate.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf eine Entscheidung für weitere Waffenlieferungen an sein Land beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe am Dienstag in Brüssel. «Wir arbeiten daran, dass sich alle unsere Verhandlungen in den Rüstungsbeschlüssen unserer Partner spiegeln», sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Montag. Das betreffe sowohl das von den USA angeführte sogenannte Ramstein-Format als auch die Zeit bis zum Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar.