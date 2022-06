Die meisten schweren Waffen, die Nato-Staaten bisher in die Ukraine geschickt haben, sind von der früheren Sowjetunion gebaute Waffen, die sich immer noch in den Beständen der osteuropäischen Nato-Mitgliedstaaten befinden. Inzwischen haben die westlichen Verbündeten, allen voran die USA, damit begonnen, moderne Haubitzen zu liefern.

Laut Bericht hat die Ukraine in den letzten Jahren mehr als 20 Kampfdrohnen vom Typ Bayraktar TB2 von der türkischen Firma Baykar gekauft und am 27. Januar weitere 16 bestellt. Diese Charge sei Anfang März geliefert worden.

«Dies ist der erste Fall in der Geschichte, in dem gewöhnliche Menschen Geld sammeln, um so etwas wie eine Bayraktar zu kaufen. Es ist beispiellos, es ist unglaublich.»

Das Spendenziel von 5 Millionen Euro für den Kauf einer Byraktar TB2 war in nur dreieinhalb Tagen übertroffen worden – grösstenteils in kleinen Beträgen zwischen 5 und 100 Euro, wie Laisvės TV berichtete. Der litauische Internet-Sender hatte die ungewöhnliche Aktion ins Leben gerufen.

Das war vor wenigen Tagen, dann nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung: Der türkische Hersteller Baykar teilte am Donnerstag via Twitter mit, dass er die Drohne kostenlos abgebe. Das von der litauischen Bevölkerung gesammelte Geld – fast 6 Millionen Euro – könne stattdessen für humanitäre Hilfe in der Ukraine verwendet werden.

Die US-Regierung hält weiterhin an verpflichtenden Coronavirus-Tests für Reisende aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten unabhängig von deren Impfstatus fest. «Wir bewerten ständig unsere Politik, aber die Erfordernis, sich vor der Abreise testen zu lassen, bleibt in ihrer heutigen Form bestehen», sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Mittwoch. Änderungen an den Vorschriften würden ausschliesslich auf Basis der Beurteilung von Gesundheits- und Medizinexperten getroffen werden.