Bekannter türkischer Oppositionspolitiker Eren Erdem nach langer U-Haft frei

Prozess-Beginn im Fall Khashoggi – 5 Todesurteile gefordert

Drei Monate nach dem Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat in Saudi-Arabien der Prozess gegen elf Verdächtige begonnen. Die Anklageschrift wurde verlesen.

Die mutmasslichen Täter seien am Donnerstag vor dem Gericht in der Hauptstadt Riad erschienen, teilte Generalstaatsanwalt Saud al-Mudschib in einer Stellungnahme mit. «Während der ersten Anhörung fragten die Verteidiger nach einer Kopie der Anklageschrift und Zeit, um auf diese zu reagieren. Dem Antrag …