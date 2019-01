International

So zerstörerisch war der Tornado in Antalya



Bei einem Tornado in der südtürkischen Stadt Antalya sind zwölf Menschen verletzt worden. Am Flughafen seien am Samstag ausserdem zwei Flugzeuge und ein Polizeihelikopter beschädigt worden, sagte Gouverneur Münir Karaloglu.

Zwei Busse seien ausserdem umgestürzt. Dem Gouverneur zufolge war es der dritte Tornado binnen fünf Tagen. Er warnte am Sonntag vor weiteren Tornados und Überschwemmungen im Osten der Provinz Antalya. Dort kamen nach Angaben von Aussenminister Mevlüt Cavusoglu bereits zwei Menschen bei Unwettern ums Leben.

Heftige Videos: Hier bläst der Tornado die Flugzeuge weg Rare #tornado wreaks havoc in #Antalya #Airport pic.twitter.com/JTWYiESvr0 — Press TV (@PressTV) January 26, 2019

Und so sah es nach dem Tornado aus: Here’s the aftermath: #Antalya, today.... pic.twitter.com/4RtE8rDO6R — Bob Dee (@bobdeeuk) January 26, 2019

In zwei Bezirken südwestlich der Provinzhauptstadt, in Kumluca und Finike, waren laut der Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag zwei Menschen gestorben. Eine Studentin, deren Auto von einem Tornado erfasst worden war, wurde am Sonntag weiter vermisst. Die Suche nach der 20-Jährigen dauere an, meldete Anadolu.

Bedrohliche Winde und heftige Wellen Storm warning in Antalya. appearance at these times.😱 pic.twitter.com/aAFLaN6t1f — No comment (@doktordemirhan) January 26, 2019

Footage shows the destruction a deadly #tornado in Turkey's tourism capital Antalya on Friday: pic.twitter.com/404KFmh6Zi — AccuWeather (@accuweather) January 26, 2019

Das Unwetter richtete ausserdem erheblichen Sachschaden in der Region an. Nach Angaben von Umweltminister Murat Kurum wurden in den vergangenen beiden Tagen mehr als 300 Gebäude beschädigt. Präsident Recep Tayyip Erdogan bezifferte den Schaden auf gut 16 Millionen Euro. (meg/sda/afp)

