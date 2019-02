International

Hochhaus stürzt in Istanbul ein +++ Opferzahl unbekannt +++ Rettungsarbeiten dauern an



Beim Einsturz eines siebenstöckigen Wohnhauses in Istanbul am Mittwochnachmittag sind mehrere Menschen verletzt worden. Über mögliche Todesopfer gab es zunächst keine Informationen. CNN Türk berichtete, ein Mensch sei bisher gerettet worden. Beim Sender TRT hiess es, in dem Haus seien 43 Bewohner registriert. Wie viele zum Zeitpunkt des Einsturzes daheim waren, ist noch unklar.

Fernsehbilder zeigten, wie Dutzende Retter auf dem massiven Schutthaufen herumkletterten. Das Haus im Stadtteil Kartal auf der asiatischen Seite der türkischen Metropole war am Nachmittag in sich zusammengefallen. Was den Einsturz ausgelöste, ist bislang noch unklar. (whr/dpa)

