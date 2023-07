Auto verursacht Waldbrand in Westtürkei

Ein in Brand geratenes Auto hat in der Westtürkei einen Waldbrand ausgelöst. Einsatzkräfte bekämpften das Feuer in der Provinz Izmir auch aus der Luft, teilte die Forstdirektion am Sonntag mit. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, zunächst habe das Auto aus noch ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Der Fahrer habe am Randstreifen der Schnellstrasse angehalten, daraufhin seien die Flammen schnell auf das Waldstück übergesprungen.

Auf Bildern waren Flammen auf beiden Seiten der Strasse zu sehen, die von starken Winden weiter angefacht wurden. Rauch behinderte die Sicht und zwang Autofahrer zum Anhalten. Die Schnellstrasse, die auch in die beliebte Urlaubsregion Cesme führt, wurde Anadolu zufolge aus Sicherheitsgründen am Nachmittag gesperrt.

Der Bürgermeister von Cesme, Ekrem Oran, bat Firmen und Anwohner via Instagram um Unterstützung. Er rief alle, die über Laster mit Wassertank verfügen, dazu auf, Wasser an die Brandstelle zu bringen. (sda/dpa)