Terrorismus

Im Tram auf Passagiere geschossen: Anti-Terror-Einsatz in Utrecht



Unbekannter schiesst in Utrecht auf Tram-Passagiere: Mehrere Verletzte

In der niederländischen Stadt Utrecht hat eine Person in einer Strassenbahn auf Passagiere geschossen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilt. Laut Medienberichten sind es 7 Verletzte.

«In einer Strassenbahn wurden mehrere Schüsse abgegeben, mehrere Menschen sind verletzt», sagte ein Polizeisprecher am Montag. «Helikopter sind vor Ort, es gab keine Festnahmen.»

Eine Augenzeugin berichtet gegenüber NRC, ein Mann sei plötzlich aufgestanden und habe auf sitzende Passagiere geschossen. Wie schwer sie verletzt wurden, ist nicht bekannt.

Der Sender RTV Utrecht zitierte einen Zeugen mit den Worten, er habe eine Frau nach einer Auseinandersetzung am Boden liegen sehen. Mehrere Männer seien weggerannt. Der Platz an der Strassenbahn-Haltestelle wurde nach Polizeiangaben abgesperrt.

Schietincident op het #24oktoberplein. Meerdere gewonden gemeld. Hulpverlening gestart, meer informatie volgt z.s.m. Volg berichtgeving via @politieutrecht — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

Die Rettungskräfte sind vor Ort, die Anti-Terror-Einheit wurde alarmiert. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Laut den Behörden befindet sich der oder die TäterIn auf der Flucht. Er oder sie soll ein rotes Auto fahren.

Utrecht: Mann eröffnet Feuer in Straßenbahn: Mehrere Verletzte https://t.co/vQUb7csIQA pic.twitter.com/1hIvk7R0HQ — Svejk Eiltmeldungen (@svejkaktuell) 18. März 2019

Nach den Schüssen in Utrecht äusserte sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte besorgt. Rutte habe in Den Haag von einer «beunruhigenden» Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien am Montag. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden. Zunächst war unbekannt, wie viele Menschen verletzt wurden. (aeg)

