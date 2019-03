International

Terrorismus

Terrorangriff auf Moscheen in Neuseeland: Was bekannt ist und was nicht



Bild: EPA/SNPA

49 Tote, ein Manifest und grosse Trauer – was wir vom Terroranschlag in Neuseeland wissen

Während der Freitagsgebete stürmte ein Terrorist zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland und tötete 49 Menschen. Was bislang bekannt ist:

Der Tathergang

Der genaue Tathergang ist noch unklar. Klar ist aber: Die ersten Schüsse fielen nach Augenzeugenberichten gegen 13.45 Uhr Ortszeit (01.45 Uhr MEZ) in der Masjid-al-Noor-Moschee im Stadtzentrum von Christchurch. Später fielen Schüsse in einer Moschee im Vorort Linwood. Die Angriffe fanden während des Nachmittagsgebet statt und seien gemäss Premierministerin «gut vorbereitet» gewesen.

Die Täter

Die Polizei hat bisher vier Personen festgenommen, darunter eine Frau. Unter den Verhafteten ist ein in Australien geborener Rechtsextremer. Der 28-Jährige soll bereits an diesem Samstag einem Richter vorgeführt werden. Er filmte sich während der Attacke und teilte das Video via Live-Stream im Internet. Der mutmassliche Angreifer befand sich laut Ardern nicht auf Terrorlisten.

Bild: AP/Alleged Shooter's video

Einer der Festgenommenen stehe vermutlich nicht mit dem Angriff in Verbindung, sagt Polizeichef Mike Bush. Bei den übrigen zwei Verdächtigen müsse noch genau geklärt werden, was sie mit dem Vorfall zu tun hätten. Sie seien im Besitz von Schusswaffen gewesen.

Ein Video soll die Verhaftung zeigen: One of the shooter's in #NewZealand #NewZealandShooting pic.twitter.com/0OaMxroD6f — London Knife Crime LDN (@CrimeLdn) 15. März 2019

Das Manifest

Der 28-jährige mutmassliche Haupttäter kündigte seine Tat zuvor im Internet an, unter anderem auf seiner mittlerweile gesperrten Facebook-Seite. In einem Manifest beschreibt er seine Motive: Der Hauptgrund seien die abnehmenden Geburtsraten von Weissen in westlichen Ländern und die gleichzeitige «demographische Übernahme der Muslime». Er wolle die Immigration stoppen und die «Invasoren» von europäischem Boden vertreiben. Ausserdem wolle er Rache nehmen für islamistische Terrorangriffe.

Die Opfer

Die Premierministerin von Neuseeland sprach in einer TV-Ansprache von 49 Toten. Ausserdem seien mindestens 20 Menschen verletzt worden. Unter den Opfern seien viele Migranten und Flüchtlinge.

Angespannte Sicherheitslage

Einsatzkräfte entschärften mehrere Sprengsätze an Fahrzeugen in der Innenstadt von Christchurch. Am Bahnhof von Auckland wurden ausserdem zwei verdächtige Rucksäcke kontrolliert gesprengt. Landesweit wurde die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen.

All police cordons around Britomart have been given the all-clear to be re-opened, after three controlled explosions at Galloway St. pic.twitter.com/lNVLxxHdSh — Alex Perrottet (@alexperro) 15. März 2019

Glück für Cricket-Team

Bangladeschs Cricket-Team, das für ein Spiel gegen Neuseeland in Christchurch war, entkam offenbar nur knapp einem der Angriffe. Ein Sprecher berichtete, einige der Spieler hatten gerade den Team-Bus verlassen und wollten in die Moschee gehen, als der Angriff begann. Sie seien alle sicher, stünden allerdings unter Schock. Das Match wurde abgesagt.

Wie reagiert das Ausland?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die mutmasslichen Terror-Angriffe scharf verurteilt. Für ihn seien diese «das jüngste Beispiel des wachsenden Rassismus und der Islam-Phobie». Erdogan bekundete in seinem Tweet «der islamischen Welt und den Menschen von Neuseeland» sein Beileid.

Auch der deutsche Aussenminister Heiko Maas hat die Angriffe als «brutales Verbrechen» verurteilt. «Wir sind tief erschüttert von dem brutalen Verbrechen in Christchurch», schrieb Maas am Freitag auf Twitter. «In diesen schweren Stunden stehen wir fest an der Seite unserer neuseeländischen Freunde.» Maas sprach den Familien und Freunden der Opfer sein Mitgefühl aus.

Nationalratspräsidentin Marina Carobbio (SP/TI) und Ständeratspräsident Jean-René Fournier (CVP/VS) zeigten sich «entsetzt» nach dem Attentat in Neuseeland. «Kein Platz für Hass und Gewalt gegen Religionen», schrieben sie in einem Tweet. (jaw/sda)

