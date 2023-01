Stadt sagt Feuerwerk ab, um ein Walross beim seltenen Besuch nicht zu erschrecken

Zürich mehrheitlich friedlich, viel Arbeit für St. Galler Polizei ++ Mega-Partys in Rio

Logischer Song zur Story: «I Am The Walrus» von den Beatles.

Die britische Nachrichtenagentur PA zitierte Tierschützer, wonach das Walross vermutlich auf der Durchreise nach Norden ist und an der englischen Küste Rast machte. Es wurde bereits Anfang Dezember an der Südküste Englands gesichtet. (ram/sda/dpa)

Einem Bericht der «Yorkshire Post» zufolge zog sich das Tier jedoch bereits vor Mitternacht am Samstag ins Wasser zurück. Die Menschen mussten trotzdem auf das geplante Feuerwerk verzichten.

Thor hatte seit Freitagabend am Hafen der nordostenglischen Stadt gedöst und zahlreiche Schaulustige angezogen.

Weil sich ein Walross den Hafen des englischen Küstenorts Scarborough als Ruheplätzchen ausgesucht hatte, ist das Silvesterfeuerwerk in der Stadt ausgefallen.

Papst Franziskus hat am Tag nach dem Tod von Benedikt XVI. zum Gebet für den emeritierten Pontifex aufgerufen. «Vertrauen wir heute den geliebten emeritierten Papst Benedikt XVI. der Mutter Gottes an, auf dass sie ihn auf seinem Weg von dieser Welt zu Gott begleite», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag während der Neujahrsmesse im Petersdom.