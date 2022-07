100 Delfine bei Treibjagd auf den Färöern-Inseln getötet

«Den Aufzeichnungen zufolge gab es in den letzten zehn Jahren nur eine Tötung von Grossen Tümmler auf den Färöern. Es handelt sich also um eine dramatische und tragische Wendung. Alle Delfinarten sind höchst empfindungsfähig und ihre Intelligenz ist bekannt. Daraus folgt, dass es den Mitgliedern dieser grossen Gruppe völlig bewusst war, dass sie gejagt werden und dass sich ihre Gefährten rund um sie im Todeskampf befinden», kritisierte Mark Simmonds, wissenschaftlicher Direktor bei OceanCare.

Grosse Tümmler stehen unter strengem Schutz gemäss der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU, die auch für Dänemark gilt, aber die Färöer sind nicht Bestandteil der EU, hiess es in einem Statement von OceanCare. Typischerweise lebt diese Delfinart in engen sozialen Einheiten aus 100 bis 200 Tieren. Die Jagd hat also vermutlich eine gesamte soziale Einheit ausgelöscht, schrieb die NGO.

Auf den Färöer-Inseln sind Medienberichten und Tierschützern zufolge rund 100 Delfine getötet worden. Die Tiere seien am Freitag im Skálafjord gesichtet und in den Morgenstunden getötet worden, berichtete der färöische Rundfunk, die Tötung sei reibungslos verlaufen.

Tragödie am Creux-du-Van: Mutter (37) stürzt sich mit ihren beiden Kindern in den Tod

Feuerwalze hat nachgelassen: Warum der russische Vormarsch im Donbass stockt

Ungestört von der gegnerischen Luftwaffe bringt das ukrainische Militär Nachschub und neue westliche Waffen an die Front im Donbass.

Das Bartolomeo-Ressort ist ein Treffpunkt der Schönen und Reichen. Gut betuchte Ukrainer räkeln sich am Swimmingpool oder sitzen im Halbrund vor einer Konzertbühne, direkt am Ufer des Dnjepr. Dort sippen sie an ihren Drinks oder stochern gelangweilt im Essen herum. Die Frauen, mehrheitlich zwischen 20 und 30 Jahre alt, ähneln sich alle - wegen ihrer aufgespritzten Lippen. Auf dem Parkplatz fährt ein junger Ukrainer mit nacktem tätowierten Oberkörper in einem Mercedes-Maybach vor, während zwei Blondinen im Tiger Look einem roten Bentley entsteigen und auf Stilettos von dannen stöckeln.