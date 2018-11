Husky Sinatra haut ab – 1800 Kilometer und 18 Monate später ist er wieder zu Hause 😍

International

Husky Sinatra ist wieder zu Hause 😍



Husky Sinatra haut ab – 1800 Kilometer und 18 Monate spĂ€ter ist er wieder zu Hause 😍

Video: watson/nico franzoni

Vor eineinhalb Jahren war Husky Sinatra in New York weggelaufen und nun ist er anderthalb Jahre spÀter in Florida wieder aufgetaucht.

Zwischen New York und Tampa in Florida liegen gut 1800 Kilometer und genau diesen langen Weg hat Sinatra zurĂŒckgelegt. «Ich bin glĂŒcklich, dass er zurĂŒck ist», sagte Hundebesitzer Lesmore Willis gegenĂŒber BBC. Wie der Hund seine letzten 18 Monate fern der Familie verbracht habe, werde man wohl nie erfahren. «Es gibt da einiges Unbekanntes, es wĂ€re eine tolle Geschichte», sagte Willis.

Die 13-JĂ€hrige Finderin Denise Verrill sagte gegenĂŒber BBC, dass Sinatra Ă€usserst anhĂ€nglich und alles andere als scheu war. Nachdem der Husky bei ihr aufgetaucht war, begann ihre Familie, nach den Besitzern zu suchen. Der Hund trug sogar einen Mikrochip, doch die angegebene Telefonnummer stimmte nicht und trotzdem konnten sie die möglichen Besitzernamen ausfindig machen. Damit spĂŒrten die Verrills Sinatras Besitzer ĂŒber die sozialen Netzwerke auf.

FĂŒr die Besitzerfamilie hat Sinatra eine besondere Bedeutung: Der Hund war ein Geburtstagsgeschenk fĂŒr die damals 14-jĂ€hrige Tochter Zion. Sie kam 2015 ums Leben, als sie bei einer Schiesserei in Brooklyn von einer Kugel getroffen wurde. Anderthalb Jahre spĂ€ter war Sinatra verschwunden. Zwischen Tochter und Hund habe es eine starke Verbindung gegeben. «Als er verschwand, verschwand auch ein Teil von ihr.»

(nfr)

