Grossmutter fängt zwei Pythons mit blossen Händen



Dieses Grosi ist richtig krass: Sie fängt zwei Pythons mit blossen Händen

Grossmütter sind oft für ihre Gutmütigkeit gegenüber allem Lebenden bekannt. Motten werden eingefangen und freigelassen, Spinnen vorsichtig mithilfe eines Glases in den Garten gebracht.

Dieses Grosi aus Brisbane, Australien, geht in ihrer Unerschütterlichkeit aber einen Schritt weiter: Für die zwei grossen Pythons, die sie in ihrem Grill gefunden hat, ruft sie nicht etwa einen Experten, sondern entfernt sie mit blosser Hand gleich selbst. Das Geschehen zeigt ein Video, das das Newsportal «News 7» am Sonntag auf Facebook teilte:

Ganz wohl dabei scheint ihr aber nicht zu sein – aber wer wäre in dieser Situation nicht zumindest ein bisschen nervös. Die Rettungsaktion gelingt dann aber reibungslos. Die Pythons sind rasch eingefangen und sicher in einer Plastik-Box verwahrt. Der Preis für krasseste Oma geht jedenfalls an diese Dame.

