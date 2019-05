Bulle rammt Stierkämpfer Horn in den Hintern – mit fatalen Konsequenzen (für das Tier)

«Sex-Orgien, drogensüchtig, pädophil» – wie ein Stalker Quagliarellas Leben zerstörte

Er sei drogensüchtig, feiere Sex-Orgien und habe Kontakt zur italienischen Mafia. Ein Stalker hat das Leben von Fabio Quagliarella und dessen Familie über Jahre zum Albtraum gemacht. Seit der Stalker verurteilt wurde, spielt Quagliarella so befreit auf, dass er nun Torschützenkönig in der Serie A wurde – mit 36 Jahren.

In Castellammare di Stabia, direkt neben Pompeji, am Fusse des Vesuv kommt am 31. Januar 1983 Fabio Quagliarella zur Welt. Seine Karriere beginnt so, wie es sich in den kühnsten Kinderträumen abspielen muss – er wird als 5-Jähriger beim Fussballspielen im eigenen Garten entdeckt und schliesst sich der SS Ammunziatella an.

Mit 8 Jahren spielt er dort bereits gegen die 11-Jährigen und darf beim Finalspiel um die regionale Meisterschaft ran. Sein Team liegt im Derby gegen Pro Juventude zur …