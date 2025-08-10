sonnig29°
Erdbeben der Stärke 6,1 in der Westtürkei

Erdbeben der Stärke 6,1 in der Westtürkei

10.08.2025, 19:4710.08.2025, 19:47
epa12292708 A handout intensity map made available by the United States Geological Survey (USGS) shows the location of a 6.1-magnitude earthquake hitting western Turkey, 10 August 2025. The epicenter ...
Das Erdbeben ereignete sich in der Provinz Balikesir.Bild: keystone

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat die Westtürkei erschüttert. Das Epizentrum habe in der Provinz Balikesir gelegen, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Das Beben war auch in der Millionenmetropole Istanbul und der Küstenstadt Izmir zu spüren und ereignete sich nach Afad-Angaben in elf Kilometer Tiefe.

Fernsehbilder zeigten ein eingestürztes Gebäude in Balikesir. Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf X, es gebe zunächst keine Meldungen über Tote oder Verletzte. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde gab es mehrere Nachbeben.

In der Türkei befinden sich zahlreiche Verwerfungen. Vor allem die Millionenmetropole Istanbul ist stark erdbebengefährdet. (sda/dpa)

