Hochhaus brennt nach Explosion in Istanbul – mindestens 15 Tote

In der türkischen Grosstadt Istanbul sind am Dienstag bei einem Brand in einem Hochhaus mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Laut den türkischen Behörden wurden zudem acht Leute verletzt, sieben davon schwer.

Das Feuer wurde Medienberichten zufolge bei einer Explosion in einem Nachtclub im Untergeschoss des 16-stöckigen Gebäudes ausgelöst. Diese ereignete sich gegen 13 Uhr. In der Folge breiteten sich die Flammen rasch aus, wodurch zahlreiche Menschen eingeschlossen wurden.

Die Hintergründe sind noch unklar. Im Haus fanden zur Zeitpunkt des Unglücks Renovierungsarbeiten statt. Das Feuer ist gemäss den Behörden mittlerweile gelöscht. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...