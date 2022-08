Bild: keystone/watson

#SolidaritywithSanna: Frauen posten Partyvideos für die Ministerpräsidentin

Weil ein Video sie ausgelassen beim Feiern zeigt, steht die finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin in der Kritik. Im Netz bekommt sie viel Zuspruch – in der Form von Hüftwacklern und Tanzschritten.

Ein Video zeigt eine 36-jährige Frau, die tanzt und fröhlich feiert. So weit, so gewöhnlich. Doch die Frau ist die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin.

Das Video hat in Finnland – vor allem in den sozialen Medien – eine Diskussion über das Auftreten der Ministerpräsidentin in der Öffentlichkeit ausgelöst.

Viele ihrer Landsleute reagierten gelassen auf das Verhalten ihrer Ministerpräsidentin. «Die Ministerpräsidentin darf sich betrinken», sagte Elli Kojola aus der finnischen Stadt Tampere dem Rundfunksender Yle. «Aber sie muss auch darauf achten, wie sie sich präsentiert. Irgendwer sieht dich immer.»

Hunderte Frauen haben nun einen eigenen Weg gefunden, Marin ihre Unterstützung zu zeigen: Sie posten mit dem Hashtag #SolidaritywithSanna Videos, auf dem sie Tanzen und Party machen.

Grösstenteils sind es Frauen, die ihre Solidarität zeigen. Aber auch Männer unterstützen die Aktion:

Die Videos machen in der ganzen Welt die Runde.

Die Debatte ist noch nicht zu Ende. Sanna Marin hat nach eigenen Angaben einen Drogentest gemacht. Das Ergebnis werde in etwa einer Woche erwartet. «Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, nicht einmal als Teenager», sagte Marin am Freitag vor Journalisten. «Ich wünschte mir wirklich, dass die Menschen diese Dinge nicht ohne Beweise behaupten würden.» (lab/sda)