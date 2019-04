International

Komiker Selenskyj wird neuer Präsident der Ukraine

Der Komiker Wolodymyr Selenskyj hat laut Nachwahlbefragungen die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine klar gewonnen. Der 41-jährige Selenskyj erhielt bei der Abstimmung am Sonntag 73 Prozent der Stimmen und gewann gegen den Amtsinhaber Petro Poroschenko, der nur auf 25 Prozent der Stimmen gekommen sein soll.

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine hat Amtsinhaber Petro Poroschenko seine Niederlage eingeräumt. Er gratulierte am Sonntagabend in Kiew seinem Herausforderer Wolodymyr Selenskyj zum Sieg.

«So gehört es sich. So ist es in demokratischen Ländern üblich», sagte Poroschenko vor seinen Anhängern. Zugleich betonte er: «Ich werde weiter in der Politik bleiben und für die Ukraine kämpfen». Der 53-Jährige rief seinen Anhängern zu, niemals aufzugeben.

Die Partei Poroschenkos hatte zuvor erklärt, nun die Parlamentswahl im Oktober in den Blick zu nehmen. «Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen, um das Land zu verteidigen», sagte Poroschenko.

