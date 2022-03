Russen nehmen Stadt Cherson ein – die Bewohner reagieren erstaunlich

Im Gegenteil, es seien immer mehr Leute zur Demonstration gekommen. «Am Ende waren wir schätzungsweise zwei- bis dreitausend Menschen. Ich glaube, diese Demo war das Wichtigste, was heute in der ganzen Ukraine passiert ist. Wir haben uns gegen eine bewaffnete Armee gestellt und Dinge gerufen wie ‹Cherson ist unser›, ‹Cherson ist Ukraine› und ‹Russisches Kriegsschiff, verpiss dich›.»

Bürgermeister Ihor Kolykhaiev verkündete am Donnerstag eine Einigung mit den Russen. Auf Facebook schrieb er, dass die Bewohnerinnen und Bewohner höchstens in Zweiergruppen das Haus verlassen dürften. Am Samstag kam es nun dennoch zu grösseren Demonstrationen.

Cherson ist die erste grosse Stadt, die Russland in der Ukraine im Zuge der aktuellen Invasion erobert hat. Im Verlaufe der Woche rollten die russischen Panzer in die südukrainische Stadt ein, wo rund 290'000 Personen leben.

Nach einer weiteren Kriegsnacht bereitet sich die Ukraine auf eine neue Verhandlungsrunde mit Russland über einen Waffenstillstand vor. Doch waren Kämpfe und Kriegsrhetorik auch in der Nacht zum Samstag ungebrochen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte der Nato bittere Vorwürfe, weil sich die westliche Allianz nicht militärisch in den Konflikt einbringen will. In einer Live-Schalte zu Solidaritätsdemos in Europa warnte Selenskyj: «Wenn die Ukraine fällt, werden alle fallen.»