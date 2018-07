International

Ukraine

Femen-Gründerin tot in Paris aufgefunden



Femen-Gründerin tot in Paris aufgefunden

Oksana Schatschko, eine der Gründerinnen der Femen-Bewegung, ist in ihrer Wohnung in Paris am Montag tot aufgefunden worden. Das teilte die Frauenrechtsgruppe auf ihrem offiziellen Blog mit. Die Ukrainerin hatte zusammen mit Anna Huzol und Inna Schewtschenk im April 2008 Femen gegründet.

Die junge Frau lebte als Malerin und Aktivistin in Paris, wo sie seit 2013 den Status eines politischen Flüchtlings hatte. Die Nachricht vom Tod von Oksana Schatschko wurde zuerst in sozialen Medien auf Ukrainisch und Russisch geteilt. Offenbar hatte die Ukrainerin zwei Mal zuvor versucht, sich das Leben zu nehmen.

Bild: EPA/KEYSTONE

Oksana Schatschko war am 31. Januar 1987 in Chmelnyzkyj im Osten der Ukraine geboren. Später lebte sie in Kiew und wollte erst ins Kloster und dann eine Kunstgalerie eröffnen. Im Dokumentarfilm «Je suis Femen» wird auch die Jugend von Oksana Schatschko erzählt.

Das Markenzeichen von Femen sind seit 2010 Oben-ohne-Aktionen, bei denen die Aktivistinnen ihre nackten Oberkörper mit Parolen bemalt haben und Blumenkränze im Haar tragen. Für diese Aktionsform wird von Femen auch die Bezeichnung «Sextremismus» verwendet. Femen bezeichnet sich selbst als neue globale Frauenbewegung. (whr)

Lass dir helfen! Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel.: 143, www.143.ch

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel.: 147, www.147.ch

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Demo für mehr Frauen am WEF

Berlusconi wird von Demonstrantin überrascht Video: srf

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare