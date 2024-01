Wladimir Putin ist nicht kriegsmüde – Russland intensivierte zuletzt seine Angriffe auf die Ukraine. Bild: keystone

Geheimdokument zeigt: So bereitet sich Deutschland auf einen Krieg mit Russland vor

Was, wenn Russland den Krieg gegen die Ukraine gewinnt? Mit diesem Szenario beschäftigt sich auch die deutsche Bundeswehr. Ein geleakter Übungsplan zeigt, wie Russland einen bewaffneten Konflikt mit der Nato provozieren könnte.

Die deutsche Bundeswehr bereitet sich im Rahmen von Planspielen auf einen bewaffneten Konflikt gegen Russland vor. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, werden in einem Übungsplan des deutschen Verteidigungsministeriums Szenarien untersucht, in denen Russland ab kommendem Sommer den Westen angreifen könnte.

Im geheimen Bericht skizziert das deutsche Verteidigungsministerium detailliert einen möglichen «Weg in den Konflikt» zwischen Russland und der Nato. Monat für Monat werden sowohl russische als auch westliche Aktionen beschrieben. Das Geheimdokument der Bundeswehr «Kollektive Verteidigung 2025» glaubt, dass der Konflikt bereits im Februar 2024 beginnen könnte.

Dezember 2024: Das grosse Ziel von Russland ist die Eroberung der Suwalki-Lücke zwischen Belarus und Kaliningrad. Dort soll es zu einem künstlich geschaffenen «Grenzkonflikt» und «Unruhen mit zahlreichen Toten» kommen.

Die Nato beschliesst «glaubwürdige Abschreckungsmassnahmen», um Russland daran zu hindern, die Suwalki-Lücke von Belarus und Kaliningrad aus anzugreifen. Sommer 2025: Am «Tag X» befiehlt der Nato-Oberbefehlshaber die Verlegung von 300'000 Soldaten an die Ostflanke, darunter auch 30'000 Bundeswehr-Soldaten. Wie es dann weitergehen könnte, wird nicht mehr erläutert.

Russland plant Offensive in der Ukraine

Beim deutschen Verteidigungsministerium wollte man die geleakten Geheim-Informationen nicht kommentieren. Nur so viel: «Grundsätzlich kann ich Ihnen mitteilen, dass die Betrachtung unterschiedlicher Szenarien – und seien sie auch extrem unwahrscheinlich – zum militärischen Alltagsgeschäft gehören, insbesondere in der Ausbildung», meinte ein Sprecher des Ministeriums gegenüber der «Bild»-Zeitung.

Auch in Russland ist ein offener Konflikt mit der Nato offiziell kein Thema. Noch konzentriert sich Russlands Präsident Wladimir Putin voll und ganz auf den Krieg in der Ukraine: Gemäss dem Institute of War (ISW) plant Russland in wenigen Tagen eine neue Grossoffensive. Unter Berufung auf russische Quellen berichten die Experten, der Angriff solle beginnen, sobald der aktuell matschige Boden gefroren und damit passierbar sei. Dies soll zwischen dem 12. Januar und 2. Februar der Fall sein.

Der Analyse zufolge soll die Offensive sich auf die Bereiche Awdijiwka und Cherson konzentrieren. Die ISW-Experten gehen allerdings nicht davon aus, dass den russischen Truppen grosse Erfolge gelingen werden. (pre)