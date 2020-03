International

US-Wahlen 2020

Resultate Super Tuesday: Joe Biden führt vor Bernie Sanders



Die Resultate am Super Tuesday: So steht es um die Kandidaten in den Staaten

Am Dienstag war in den USA Super Tuesday. An diesem Tag wählten die Amerikaner gleich in 14 Bundesstaaten und Amerikanisch-Samoa den demokratischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im November. Im Verlaufe des Mittwochs tröpfeln die Ergebnisse aus den USA nach und nach ein.

Damit du den Überblick behältst, wer am Super Tuesday die Nase vorn hat, haben wir dir eine Übersicht erstellt. Sie wird laufend aktualisiert. Hier siehst du, wie sich Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg und Elizabeth Warren in den Bundesstaaten schlagen:

Stand: Mittwoch, 8:50 Uhr

Bild: watson

Aus den roten Staaten gibt es noch keine Resultate, bei den gelben ist eine Hochrechnung angegeben und die grünen sind vollständig ausgezählt.

Die Gesamtübersicht:

Bild: watson

Joe Biden hat die Spitze der Tabelle von Bernie Sanders übernommen. Biden konnte bislang am Super Tuesday in mehr Staaten gewinnen als Sanders. Elizabeth Warren und Michael Bloomberg sind mittlerweile hingegen weit abgeschlagen. Es bleiben noch 944 Delegiertenstimmen zu verteilen am Super Tuesday.

Die Karte:

Bild: watson

Im Westen des Landes konnte Bernie Sanders sich bisher behaupten. Doch Joe Biden gewinnt dafür in den mittleren und östlichen Bundesstaaten am Super Tuesday. Die einzige Ausnahme: Sanders konnte sich seinen Heimatstaat Vermont im Nordosten des Landes sichern.

Ausstehend ist die Entscheidung noch in Maine. Die Entscheidung , wer im November gegen Donald Trump antreten wird, könnte heute in Texas fallen. Hier sind 228 Delegiertenstimmen zu holen.

Resultate aus den einzelnen Bundesstaaten:

Texas

Ausgezählt: 91%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 155

Es führt: Joe Biden

Joe Biden und Bernie Sanders liefern sich in Texas ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Biden führt mit 33,4 Prozent gegenüber Sanders mit bisher 29,8 Prozent. Diesen Abstand kann Sanders wohl nicht mehr aufholen. Texas ist der Bundesstaat mit den zweitmeisten Delegiertenstimmen am Super Tuesday.

Kalifornien

Ausgezählt: 41%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 340

Es führt: Bernie Sanders

In Kalifornien hingegen landet Biden nur auf Platz 3. Mit 31 Prozent der Stimmen liegt Bernie Sanders hier vorne, gefolgt von Michael Bloomberg. In Kalifornien sind die meisten Delegiertenstimmen zu holen.

Maine

Ausgezählt: 91%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 24

Es führt: Joe Biden

In Maine ist das Rennen bislang sehr knapp. Biden führt mit nur eineinhalb Prozentpunkten vor Sanders.

Utah

Ausgezählt: 88%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 26

Es führt: Bernie Sanders

In Utah konnte Bernie Sanders souverän gewinnen. Etwa ein drittel aller Wählenden stimmten für ihn.

Massachusetts

Ausgezählt: 94%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 30

Es führt: Joe Biden

Hier konnte Joe Biden ein Drittel der Stimmen für sich gewinnen. Sanders liegt mit 27 Prozent jedoch knapp hinter ihm.

Minnesota

Ausgezählt: 83%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 41

Es führt: Joe Biden

In Minnesota führt Biden mit fast 10 Prozentpunkten Vorsprung vor Sanders.

Oklahoma

Ausgezählt: 87%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 32

Es führt: Joe Biden

Auch in Oklahoma liegt Biden weit vor Sanders.

Arkansas

Ausgezählt: 77%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 14

Es führt: Joe Biden

In Arkansas erhielt Biden bisher 41 Prozent der Stimmen.

Tennessee

Ausgezählt: 86%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 31

Es führt: Joe Biden

In Tennessee wählten sogar fast 42 Prozent Biden.

Colorado

Ausgezählt: 89%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 59

Es führt: Bernie Sanders

In Colorado steuert Bernie Sanders mit 36 Prozent der Stimmen auf den Sieg zu.

Alabama

Ausgezählt: 82%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 27

Es führt: Joe Biden

Alabama geht mit einer grossen Mehrheit an Joe Biden.

North Carolina

Ausgezählt: 87%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 58

Es führt: Joe Biden

In North Carolina führt Biden mit fast 20 Prozentpunkten vor Sanders. Hier können die Kandidaten mit 110 Delegierten die drittmeisten Stimmen für die Nomination holen.

Virginia

Ausgezählt: 99%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 31

Es führt: Joe Biden

Hier führt Biden mit über der Hälfte aller Stimmen.

Vermont

Ausgezählt: 99%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 5

Es führt: Bernie Sanders

In seinem Heimatstaat konnte Bernie Sanders 50 Prozent der Stimmen holen.

Amerikanisch-Samoa

Ausgezählt: 100%

Delegiertenstimmen noch zu vergeben: 2

Es führt: Michael Bloomberg

Hier gewinnt Michael Bloomberg mit fast 50 Prozent der Stimmen. Doch auch Aussenseiterin Tulsi Gabbard konnte sich hier eine Delegiertenstimme holen.

