Neue Umfrage zu US-Präsidentenwahl sieht Biden deutlich vor Trump

Rassismus-Debatte: Logo von Reismarke Uncle Ben's wird geändert

Angesichts der anhaltenden Anti-Rassismus-Proteste in den USA will die bekannte Reismarke Uncle Ben's ihr Logo ändern, das einen Schwarzen zeigt. Das Unternehmen wolle seinen Beitrag zu einem Ende von «rassistischen Vorurteilen und Ungerechtigkeiten» leisten, erklärte am Mittwoch der Lebensmittelriese Mars, zu dem Uncle Ben's gehört. Deswegen sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, das Markenlogo «weiterzuentwickeln».

Einen Schritt weiter ging die Frühstücksmarke Aunt Jemima, deren Logo eine lachende …