Midterms 2022: So könnten die Demokraten auch das Repräsentantenhaus gewinnen

«Ich freue mich unglaublich», sagte US-Präsident Joe Biden am Sonntag vor den Medien. Grund für seine Freude sind die Resultate der Midterms, die die Kräfteverhältnisse im Parlament für die nächsten zwei Jahre festlegen. Seit den 90er-Jahren ist es üblich, dass die Partei des US-Präsidenten im House of Representatives die Minderheit stellt. Nur George W. Bush konnte 2002 sowohl mit einer Mehrheit im House als auch im Senat regieren. Nun könnte sich für Biden ebenfalls eine solch komfortable Lage einstellen.

Im Senat könnten die Republikaner den Sitz in Georgia zwar noch holen und somit auf die 50 Sitze der Demokraten aufschliessen, mit Kamala Harris als Tie-Breaker hätten die Demokraten faktisch dennoch eine Mehrheit. Hier gibt es für die Republikaner also nichts mehr zu holen. Für eine Mehrheit im House hingegen sieht es gut aus. Eine demokratische Sensation ist dennoch möglich. Hier der aktuelle Stand der Resultate:

Bisher ausgezählt

Das Kapitol in Washington, D.C.: hier finden die Sitzungen des Senats und des Repräsentantenhauses statt. Bild: keystone

Demokraten: 204 Sitze (−12)

Republikaner: 212 Sitze (+12)

Die Republikaner konnten den Demokraten im House bisher 17 Sitze abjagen. Umgekehrt konnte Bidens Partei nur fünf Sitze erobern, die vorher in republikanischer Hand lagen. Damit liegen die Republikaner mit zwölf Sitzgewinnen vorne. Für eine Mehrheit braucht es 218 Sitze. Gewinnen die Republikaner also noch 6 der 19 offenen Rennen, stellen sie ab nächstem Jahr eine Mehrheit im House.

Das sagen die Prognosen

Die Vorhersagen von FiveThirtyEight deuten in 10 der verbleibenden 19 Distrikte einen republikanischen Sieg an. Diese Prognosen hatten jedoch auch einen deutlicheren Sieg der Republikaner vorhergesagt. Der «Guardian» ist deutlich konservativer in seiner Prognose: Nur fünf der offen Rennen dürften mehr oder weniger deutlich an die Republikaner gehen, in sieben ist der Ausgang weiterhin offen.

Konkret liegen die Republikaner laut CNN aber auch in zehn der Rennen vorne. Die Demokraten müssen also alle ihre prognostizierten Gewinne manifestieren und zusätzlich noch fünf dieser Rennen drehen, um eine Mehrheit im House zu halten:

Colorado 3:

1122 Stimmen Unterschied (99 Prozent ausgezählt)

1122 Stimmen Unterschied (99 Prozent ausgezählt) Arizona 1:

894 Stimmen Unterschied (96 Prozent ausgezählt)

894 Stimmen Unterschied (96 Prozent ausgezählt) New York 22:

3925 Stimmen Unterschied (94 Prozent ausgezählt)

3925 Stimmen Unterschied (94 Prozent ausgezählt) Arizona 2:

1773 Stimmen Unterschied (93 Prozent ausgezählt)

1773 Stimmen Unterschied (93 Prozent ausgezählt) Kalifornien 45:

12'252 Stimmen Unterschied (63 Prozent ausgezählt)

12'252 Stimmen Unterschied (63 Prozent ausgezählt) Kalifornien 41:

4066 Stimmen Unterschied (59 Prozent ausgezählt)

4066 Stimmen Unterschied (59 Prozent ausgezählt) Kalifornien 27:

14'861 Stimmen Unterschied (53 Prozent ausgezählt)

14'861 Stimmen Unterschied (53 Prozent ausgezählt) Kalifornien 3:

9962 Stimmen Unterschied (51 Prozent ausgezählt)

9962 Stimmen Unterschied (51 Prozent ausgezählt) Kalifornien 13:

84 Stimmen Unterschied (46 Prozent ausgezählt)

84 Stimmen Unterschied (46 Prozent ausgezählt) Kalifornien 22:

2878 Stimmen Unterschied (39 Prozent ausgezählt)

So sieht es in den einzelnen Staaten aus:

Offene Rennen

Alaska

Anzahl Sitze: 1

In Führung: 1x Demokraten

Vorhersage: 1x Demokraten

Sarah Palin hätte 2008 zur Vizepräsidentin der USA gewählt werden können, hätte John McCain gegen Barack Obama gewonnen. Bild: keystone

Im nördlichsten Bundesstaat ist noch ein Distrikt offen: At-Large. Hier führt die bisherige Amtsinhaberin und Demokratin Mary Peltola deutlich vor den republikanischen Herausforderern, der ehemaligen Gouverneurin Sarah Palin und Unternehmer Nick Begich. Sollte Peltola jedoch die 50-Prozent-Marke nicht knacken, werden die Zweit-, Dritt- und Viertstimmen ausgezählt. Dann könnte es nochmals knapp werden.

Arizona

Anzahl Sitze: 2

In Führung: 2x Republikaner

Vorhersagen: 2x Republikaner

In Arizona gibt es noch zwei Sitze zu holen – in Distrikt 1 und 6. In beiden führen die Republikaner extrem knapp vor den Demokraten. In den Vorhersagen wurden beide Distrikte klar den Republikanern zugeordnet.

Colorado

Anzahl Sitze: 2

In Führung: 1x Republikaner, 1x Demokraten

Vorhersagen: 2x Republikaner

In diesem Bundesstaat sind ebenfalls noch zwei Sitze zu holen. In Distrikt 8 hat Republikanerin Barbara Kirkmeyer ihre Niederlage gegenüber der Demokratin Yadira Caraveo bereits eingestanden, auch wenn viele US-Medien noch nicht überzeugt sind, dass sie tatsächlich verliert.

Kalifornien

Anzahl Sitze: 10

In Führung: 6x Republikaner / 4x Demokraten

Vorhersagen: 5x Republikaner / 5x Demokraten

Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien sind die Rennen um 10 Sitze noch offen. Beide Parteien führen einigermassen klar in je drei Distrikten. In den übrigen vier verläuft das Rennen extrem knapp. Auch hier ist also noch alles offen.

Maine

Anzahl Sitze: 1

In Führung: 1x Demokraten

Vorhersagen: 1x Demokraten

In Maine liegt der demokratische Kandidat und bisherige Amtsinhaber Jared Golden vor seinem republikanischen Herausforderer Bruce Poliquin. Auch in den Vorhersagen wurde dieser Distrikt eher den Demokraten zugerechnet. Wenn keiner der Kandidaten die 50-Prozent-Marke erreicht, werden die Zweitstimmen ausgezählt.

New Mexico

Anzahl Sitze: 1

In Führung: 1x Demokraten

Vorhersagen: 1x Demokraten

Muss in New Mexico gewinnen, wenn die Demokraten eine Mehrheit im Repräsentantenhaus halten wollen: Gabe Vasquez. Bild: keystone

Hier ist das Rennen extrem knapp. Der demokratische Herausforderer Gabe Vasquez liegt mit etwas mehr als 1000 Stimmen vor der republikanischen Amtsinhaberin Yvette Herrell. Manche US-Medien rechnen diesen Staat bereits den Demokraten zu.

New York

Anzahl Sitze: 1

In Führung: 1x Republikaner

Vorhersagen: 1x Republikaner

Der Republikaner Brandon Williams führt im 22. Distrikt von New York vor dem Demokraten Francis Conole. Es sind beinahe alle Stimmen ausgezählt, die Republikaner führen mit einem Vorsprung von knapp 4000 Stimmen. Auch die Vorhersagen deuten einen republikanischen Sieg an.

Oregon

Anzahl Sitze: 1

In Führung: 1x Demokraten

Vorhersagen: 1x Demokraten

Im 6. Distrikt von Oregon treten die Demokratin Andrea Salinas und der Republikaner Mike Erickson gegeneinander an. Salinas hat etwas über 4000 Stimmen Vorsprung, ausgezählt sind aber erst 80 Prozent der Stimmen.

Fazit

Sollte es den Demokraten tatsächlich gelingen, einen Grossteil dieser Rennen zu drehen, würde dies einer Sensation gleichkommen. Hier konnten die Demokraten zwar besonders gegen das Ende der Wahl hin stets zulegen, die Republikaner müssen aber nur sechs der 19 verbleibenden Sitze für sich entscheiden.

Laut dem «Guardian» gehen aber bereits fünf der Verbliebenen mehr oder weniger deutlich an die Republikaner. Hiesse: Diese müssten zusätzlich nur eines der knappen Rennen für sich entscheiden, um eine Mehrheit im House zu erlangen. Die Demokraten hingegen müssen jedes einzelne knappe Rennen gewinnen, um eine Mehrheit zu halten. (leo)