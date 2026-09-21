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Streit eskaliert weiter: Trump kickt TV-Team von CNN aus Weissem Haus

CNN correspondent Julia Benbrook is seen reporting live from the corner of 17th Street NW and Pennsylvania Avenue on Saturday, September 19, 2026 in Washington DC. President Donald Trump announced via ...
CNN-Korrespondentin Julia Benbrook darf nicht mehr aus dem Weissen Haus berichten.Bild: www.imago-images.de

Streit eskaliert weiter: Trump kickt TV-Team von CNN aus Weissem Haus

Am Wochenende hat Donald Trump einzelnen Journalistinnen und Journalisten den Zugang zum Weissen Haus verweigert. Nun hat er den Sender CNN ganz ausgeschlossen.
21.09.2026, 06:0821.09.2026, 06:09

Es sei ein Bruch mit jahrzehntelangen Regeln, schreibt CNN: Donald Trump hat das Fernsehteam von CNN am Montag von einem geplanten Einsatz abberufen. Der TV-Sender hätte an diesem Tag für die gesamte Pressegruppe im Weissen Haus Videomaterial liefern sollen.

Im Regelfall verschickt das Weisse Haus auf täglicher Basis ein Dokument, in dem die Zuständigkeiten für den nächsten Tag geregelt werden. Als Teil der fixen Rotation wäre CNN eingeplant gewesen, Trump zu seiner Reise nach New York zum Treffen bei den Vereinten Nationen zu begleiten, erklärt CNN.

Zu der fixen Rotation gehören nebst CNN die Sender ABC, CBS, NBC und Fox News. Zurzeit haben sich diese in Konkurrenz zu CNN stehenden Sender noch nicht geäussert.

Reihe von Eskalationen

Es ist die Spitze einer ganzen Reihe von Eskalationen im Umgang des US-Präsidenten mit Medienvertreterinnen und Medienvertretern im Weissen Haus. Erst am Freitag hatte Trump den Journalisten und Journalistinnen von CNN, MS Now und Politico die Akkreditierung für das Weisse Haus entzogen.

In der Folge wurde Vertretern aller drei Medienhäuser am Samstag der Zutritt verweigert. Alle drei haben angekündigt, gegen die Entscheidung zu klagen.

(her)

Update folgt...

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