Gabby Petito (22✝) wurde gemäss Autopsie-Bericht erwürgt

Ein am Dienstag von den Behörden vorgelegter Autopsie-Bericht von Gabby Petito (22✝) zeigt, dass die junge Frau erwürgt wurde. Dies bestätigte der Gerichtsmediziner Brent Blue US-Medien. Petito soll erst drei bis vier Wochen nach ihrem Tod von Ermittlern gefunden worden sein, so Blue weiter.

Alles was du zum Fall wissen musst: Werbung Der Roadtrip, der zum Albtraum wurde: Was wir über den Fall Gabby Petito wissen von Chantal Stäubli

Der Fall Gabby Petito hat in den USA aber auch weltweit grosse Aufmerksamkeit erregt. Petito und ihr 23-jähriger Freund waren im Sommer zu einer Reise durch die USA aufgebrochen, die sie in sozialen Netzwerken dokumentiert hatten. Petitos Freund kehrte schliesslich ohne seine Freundin von dem Trip zurück. Petitos Leiche wurde am 19. September von der Polizei in einem Nationalpark im US-Bundestaat Wyoming entdeckt.

Gegen den verschwundenen Freund ist ein Haftbefehl erlassen worden. Der 23-Jährige werde wegen Bankbetrugs gesucht, hiess es in einem entsprechenden Gerichtsdokument des Bezirksgerichts im US-Bundesstaat Wyoming. Der junge Mann habe zwischen dem 30. August und 1. September unbefugt eine Bankkarte verwendet. In dem Dokument stand nicht, wem die Karte gehörte. Es heisst jedoch, dass der 23-Jährige rund 1000 US-Dollar (rund 850 Euro) abgehoben habe. (ohe/sda)