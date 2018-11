International

USA und Nordkorea verschieben Treffen – der Grund ist unklar

Ein geplantes Treffen von US-Aussenminister Mike Pompeo mit Nordkoreas Chefunterhändler Kim Yong Chol in New York ist vorerst verschoben worden. Das US-Aussenministerium teilte in der Nacht zum Mittwoch in Washington mit, das Treffen, das ursprünglich für diese Woche geplant gewesen sei, werde später nachgeholt, wenn die Terminpläne beider Seiten dies zuliessen.

Nähere Gründe für die Absage nannte die Sprecherin des Ministeriums nicht. Die Gespräche gingen jedoch weiter, betonte sie. Pompeo hatte sich ursprünglich an diesem Donnerstag in New York mit Kim Yong Chol treffen wollen, um einen weiteren Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vorzubereiten.

Beim ersten und bislang einzigen Treffen zwischen Trump und Kim im Juni in Singapur hatte der nordkoreanische Machthaber seinen Willen zur atomaren Abrüstung bekräftigt.

Er hat bisher aber keine konkreten Zusagen gemacht, wann und wie sein bestehendes Atomwaffen- und Raketenarsenal abgebaut werden soll. Auch ist noch unklar, wie die Gegenleistungen der USA aussehen. Trump hatte vage Sicherheiten in Aussicht gestellt. (sda/dpa)

