Trump will den Prediger Gülen an Türkei ausliefern

Frau stirbt bei Flixbus-Unfall auf Zürcher Sihlhochstrasse ++ 44 Verletzte

Bei einem Carunfall auf der Autobahn A3 bei Zürich ist am Sonntagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. 44 Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Der Unfall passierte auf der Sihlhochstrasse, wo die ursprünglich geplante Autobahn in einer Mauer endet.

Der Car war um 4.15 Uhr ins Schleudern geraten und in die Mauer am Autobahnende geprallt. Diese Mauer verhinderte, dass der Car auch noch 10 Meter hinunter in die Sihl stürzte.

Wie die Kantonspolizei bekanntgab, gehörte der Bus einem …