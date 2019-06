International

USA

Berichte: Zehn Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Texas



Berichte: Zehn Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Texas

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einen Flugzeughangar im US-Bundesstaat Texas sind nach Medienberichten alle zehn Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das meldeten die Lokalsender von Fox News und CBS am Sonntag (Ortszeit).

10 killed after small plane crashes into Texas airport hangar, investigators say https://t.co/RKUjEWGhm7 — Leder Hals (@LederHals) 30. Juni 2019

Fox News berichtete, das zweimotorige Flugzeug vom Typ Beechcraft BE-350 King Air habe am Sonntag gewisse Probleme beim Start am Flughafen der Stadt Addison gehabt und sei unmittelbar darauf in einen leeren Hangar gestürzt.

Die Behörden hätten zudem bestätigt, dass dabei alle zehn Menschen an Bord gestorben seien. Der Flughafen sei für rund 45 Minuten geschlossen worden. (sda/dpa)

Abonniere unseren Newsletter