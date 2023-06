US-Behörden bestätigen: Schauspieler Julian Sands ist tot

Hollywood-Star Julian Sands ist tot. Bei einem vor mehreren Tagen in Kalifornien gefundenen Toten handelt es sich Behördenangaben zufolge um den den britischen Schauspieler. Die Leiche sei eindeutig identifiziert worden, teilte das Sheriff-Büro im Bezirk San Bernardino am Dienstag (Ortszeit) mit. Die genaue Todesursache werde noch untersucht. Wanderer hatten am Samstag in einer Bergregion sterbliche Überreste gefunden.

Julian Sands starb im Alter von 65 Jahren. Bild: keystone

Sands war am 13. Januar zu einem Ausflug in die Gegend um den Mount Baldy nordöstlich von Los Angeles aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Der 65-jährige Schauspieler, laut Medienberichten ein begeisterter Bergwanderer, lebte in der Nähe von Hollywood.

Der Mount Baldy gehört zur San-Gabriel-Gebirgskette und ist knapp 3070 Meter hoch. Das Sheriff-Büro hatte im Januar wegen gefährlicher Wetterbedingungen mit Eis und Schnee vor Wanderungen dort gewarnt.

In seiner Karriere hat Sands neben «A Room With a View» (Zimmer mit Aussicht) in zahlreichen Filmen und Serien mitgewirkt, etwa «Naked Lunch», «The Killing Fields», «Leaving Las Vegas», «Arachnophobia», «Smallville», «24» und jüngst «What/If». (sda/dpa)