Zwei Flugzeuge stossen zusammen: Horror-Unfall an Weltkriegs-Show in Dallas

Bei einer Flugschau in Dallas sind am Samstag zwei Flugzeuge aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in der Luft zusammengestossen. Laut dem Veranstalter könnten sich bis zu sechs Personen an Bord befunden haben.

Bei einer Flugshow im texanischen Dallas ist es zu einem verheerenden Unfall gekommen. Zwei Maschinen stiessen in relativ geringer Höhe über dem Dallas Executive Airport zusammen. In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Bilder und Videos des Vorfalls. Die kleinere Maschine fliegt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des grösseren Flugzeugs und rammt dieses seitlich. Daraufhin brechen die Flugzeuge auseinander und stürzen unmittelbar zu Boden, wo sie in Flammen aufgehen.

Die Flugzeuge gingen am Boden in Flammen auf. Bild: twitter

«Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, wie viele Personen sich an Bord befanden», teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA mit. Hank Coates, CEO und Organisator der Flugshow, sagte gegenüber NBC News, dass sich womöglich bis zu sechs Personen an Bord der beiden Maschinen befunden haben.

Es handelt sich um zwei Flugzeuge der Typen Boeing B-17 Flying Fortress und Bell P-63 Kingcobra. Die B-17 habe in der Regel eine Crew von vier bis fünf Personen, die kleinere P-63 werde von einem einzelnen Piloten gesteuert, so Coates.

Berichte über Verletzte am Boden gibt es derzeit keine, allerdings hätten die Trümmer der Flugzeuge sowohl das Flughafen-Gelände als auch einen nahegelegenen Highway und ein Shopping-Center getroffen, wie der Bürgermeister von Dallas, Eric Johnson, sagte.

Bei der Flugshow kommen rund 180 historische Flugzeuge aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zum Einsatz. Ziel ist es, den Besuchern zu zeigen, wie die Maschinen in der Kriegszeit eingesetzt wurden. Laut NBC waren rund 4000 Menschen auf dem Areal anwesend, als es zum Unfall kam. (con)