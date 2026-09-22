Ocasio-Cortez erwägt Kandidatur für US-Präsidentschaft
Ocasio-Cortez sprach in einem Interview mit der «New York Times» ausführlich über ihre politische Zukunft. Dabei bestätigte die prominente Vertreterin des progressiven Flügels der Demokraten, dass sie eine Kandidatur für das Weisse Haus erwägt.
Bei ihrer Entscheidung beschäftige sie auch die Frage, welche Rolle ihr Geschlecht und ihre Herkunft spielen würden. Noch nie wurde in den USA eine Frau zur Präsidentin gewählt. Ocasio-Cortez ist die Tochter puerto-ricanischer Eltern.
Sie sei sich bewusst, dass bei Diskussionen über ihre Chancen auch ihre Identität als Frau und Latina eine Rolle spiele. In der US-Politik werde jedoch häufig bereits die Frage kontrovers aufgenommen, ob das Geschlecht die Erfolgschancen einer Kandidatin beeinflussen könne.
Neben einer Präsidentschaftskandidatur hat Ocasio-Cortez weitere Optionen. Sie könnte erneut für ihren Sitz im Repräsentantenhaus antreten oder sich 2028 um den Senatssitz des langjährigen demokratischen Senators Chuck Schumer bewerben.
Ocasio-Cortez hatte bereits im August erklärt, eine Präsidentschaftskandidatur nicht auszuschliessen. Zunächst wolle sie sich aber auf die Zwischenwahlen konzentrieren.
Ihre Entscheidung will sie danach treffen. «Manchmal wartet das Leben nicht darauf, dass man für etwas bereit ist», sagte Ocasio-Cortez der «New York Times». (mke)