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Ocasio-Cortez erwägt Kandidatur für US-Präsidentschaft

FILE - Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., speaks during a news conference at the Capitol in Washington, March 25, 2026. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File) Alexandria Ocasio Cortez
Alexandria Ocasio-Cortez wird in den USA oft einfach als AOC bezeichnet.Bild: keystone

Ocasio-Cortez erwägt Kandidatur für US-Präsidentschaft

Die demokratische US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez denkt über eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2028 nach. Eine Entscheidung will die 36-Jährige nach den bevorstehenden Zwischenwahlen treffen.
22.09.2026, 20:3622.09.2026, 20:36

Ocasio-Cortez sprach in einem Interview mit der «New York Times» ausführlich über ihre politische Zukunft. Dabei bestätigte die prominente Vertreterin des progressiven Flügels der Demokraten, dass sie eine Kandidatur für das Weisse Haus erwägt.

Bei ihrer Entscheidung beschäftige sie auch die Frage, welche Rolle ihr Geschlecht und ihre Herkunft spielen würden. Noch nie wurde in den USA eine Frau zur Präsidentin gewählt. Ocasio-Cortez ist die Tochter puerto-ricanischer Eltern.

«Ich denke ganz offen über meine Identität nach.»
Alexandria Ocasio-Cortez

Sie sei sich bewusst, dass bei Diskussionen über ihre Chancen auch ihre Identität als Frau und Latina eine Rolle spiele. In der US-Politik werde jedoch häufig bereits die Frage kontrovers aufgenommen, ob das Geschlecht die Erfolgschancen einer Kandidatin beeinflussen könne.

Neben einer Präsidentschaftskandidatur hat Ocasio-Cortez weitere Optionen. Sie könnte erneut für ihren Sitz im Repräsentantenhaus antreten oder sich 2028 um den Senatssitz des langjährigen demokratischen Senators Chuck Schumer bewerben.

Ocasio-Cortez hatte bereits im August erklärt, eine Präsidentschaftskandidatur nicht auszuschliessen. Zunächst wolle sie sich aber auf die Zwischenwahlen konzentrieren.

Ihre Entscheidung will sie danach treffen. «Manchmal wartet das Leben nicht darauf, dass man für etwas bereit ist», sagte Ocasio-Cortez der «New York Times». (mke)

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