Heute gab's eine Tropennacht – aber richtig heiss wird's nächste Woche 😱

Trotz sternenklarer Nacht und kaum Wind sanken die Temperaturen an einigen Stationen nicht unter die 20-Grad-Marke, es wurde also teilweise wieder eine Tropennacht registriert, wie Meteo News meldet.

Dabei herrschten letzte Nacht ideale Bedingungen für ein Auskühlen der Luft. Aber lediglich in tiefen Lagen des Flachlands wie z.B. am Flughafen Zürich, in Bern, Bischofszell oder auch in Aarau sanken die Temperaturen knapp unter 20 Grad.

Tropennächte in den tiefen Lagen des Flachlands sind auch in …