Mindestens 15 Tote bei Schüssen an Grundschule in Texas

Im US-Bundesstaat Texas sind an einer Schule offenbar Schüsse gefallen. Dabei sollen mindestens 15 Menschen getötet worden sein. Der mutmassliche Schütze wurde offenbar erschossen.

Bei Schüssen an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas sind Medienberichten zufolge mindestens 15 Menschen getötet worden. Es gebe ausserdem rund ein Dutzend Verletzte, berichteten die US-Sender ABC und CNN am Dienstag.

Bei den Toten soll es sich um 14 Schüler und einen Lehrer handeln.

Der mutmassliche Schütze, ein 18-Jähriger, sei von der Polizei erschossen worden.

Der Vorfall ereignete sich demnach an einer Grundschule der rund 135 Kilometer westlich von San Antonio gelegenen Stadt Uvalde. In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Schusswaffenangriffen. Davon betroffen sind immer wieder auch Schulen.

Erst vor gut einer Woche hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet und 13 Menschen getötet. Der 18-jährige Beschuldigte wurde noch am Tatort festgenommen. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert – 11 der 13 Opfer waren schwarz.

Nachrichtenagentur AFP und dpa

