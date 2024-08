Gefangenenaustausch mit Russland: Auch «Tiergartenmörder» kommt frei

Russland, die USA, Deutschland und weitere Länder tauschen nach Angaben des türkischen Geheimdienstes MIT Gefangene aus. Unter den insgesamt 26 Gefangenen sei auch der sogenannte russische Tiergartenmörder Wadim K.

Russland und der Westen haben einen gross angelegten Gefangenenaustausch vereinbart, der auch die Freilassung des in Russland verurteilten US-Reporters Evan Gershkovich umfasst. Wie der US-Sender CNN am Donnerstag berichtete, soll nicht nur der im März 2023 inhaftierte Reporter des «Wall Street Journal» freikommen, sondern auch der frühere US-Soldat Paul Whelan. Der Sender ABC News berichtete, an dem Austausch seien mehrere weitere westliche Länder beteiligt.

Austausch wohl in der Türkei

Der gesamte Austausch soll vom türkischen Geheimdienst koordiniert werden. Nach Angaben des türkischen Präsidialamtes ist auch der «Tiergartenmörder» Vadim Krasikow Teil des Austausches. Der Russe Krasikow war in Deutschland im Dezember 2021 wegen der Ermordung eines tschetschenisch-georgischen Dissidenten im Berliner Tiergarten zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Der in Belarus verurteilte Deutsche Rico K. kommt im Zuge des Gefangenenaustauschs zwischen Russland und dem Westen ebenfalls frei. Das teilte das türkische Präsidialamt am Donnerstag mit. Nach Informationen der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» will der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz die Gefangenen in Berlin in Empfang nehmen und am Abend ein Statement abgeben.

Gershkovich und Whelan unter den Freigelassenen

Gershkovich war in Russland wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil war Mitte Juli nach einem nur etwas mehr als drei Wochen andauernden Prozess gefallen. Andere ähnliche Fälle in Russland hatten weitaus länger gedauert. Moskau verfolgt seit Langem die Linie, ausländische Gefangene erst dann auszutauschen, wenn sie verurteilt worden sind. Somit könnte das Urteil den Weg für einen Austausch Gershkovichs freigemacht haben. Der 54-jährige frühere US-Soldat Whelan befindet sich wegen Spionagevorwürfen seit Dezember 2018 in russischer Haft.

Gershkovich war seit Ende des Kalten Krieges der erste amerikanische Journalist, der in Russland wegen Spionagevorwürfen verhaftet wurde, schreibt CNN. Der 32-Jährige wurde im März 2023 verhaftet, als er für das «Wall Street Journal» aus der russischen Stadt Jekaterinburg berichtete. Die russischen Behörden warfen ihm später vor, er habe für die CIA spioniert. Beweise für diesen Vorwurf machten sie nie öffentlich.

Deal hatte sich abgezeichnet

In den vergangenen Tagen hatte die Verlegung mehrerer in Russland inhaftierter Oppositioneller sowie der unklare Verbleib weiterer Häftlinge Spekulationen über einen bevorstehenden grösseren Gefangenenaustausch genährt. Zu den betroffenen Häftlingen gehörte ausser Whelan laut der unabhängigen Website «Sotavision» auch der wegen Landesverrats verurteilte Deutsch-Russe Kevin Lik.

Verlegt wurden nach Angaben ihrer Anwälte unlängst auch der wegen «Hochverrats» und der «Verbreitung falscher Informationen» verurteilte russische Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa sowie der Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, der als enger Vertrauter des 2015 ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemzow und Freund des in einem russischen Straflager gestorbenen Alexej Nawalny galt.

(mit Material der SDA)