International

USA

Trump-Intimus Roger Stone verhaftet



Trump-Intimus Roger Stone verhaftet

Bild: AP/FR159526 AP

Einer der engsten Vertrauten von US-Präsident Donald Trump ist gestern verhaftet worden. Roger Stone wurde im Zuge der Mueller-Ermittlungen wegen Behinderung der Justiz, Zeugen-Manipulation und Falschaussage in Gewahrsam genommen.

Das teilte das Büro von Sonderermittler Robert Mueller am Freitag mit. Stone soll noch am selben Tag in Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida vor Gericht erscheinen.

Stone hatte während des Präsidentschaftswahlkampfs in Verbindung zum Trump-Team gestanden. Im August 2016 führte er an, Kontakte zu Wikileaks zu haben. Die Enthüllungsplattform veröffentlichte 2016 interne E-Mails der Parteizentrale der Demokraten und des Wahlkampfteams von Trumps Rivalin Hillary Trump, die von mutmasslichen russischen Hackern gekapert worden seien.

Später soll Stone laut der Anklage die Untersuchungen im Kongress zu den mutmasslichen russischen Cyberinterventionen im Wahlkampf und der Rolle von Wikileaks dabei behindert haben. (sda/afp)

Die Anklage: Bild: zvg

Mehr Informationen in Kürze

(aeg/sda)

So leiden diese Amerikaner während des Shutdown Video: srf

Abonniere unseren Newsletter