46,6 Grad: So heiss war es in Kanada noch nie



In einer Hitzewelle im Westen Kanadas haben die örtlichen Behörden die höchste Temperatur in der Geschichte des nordamerikanischen Landes gemessen.

In der Stadt Lytton (Provinz British Columbia) verzeichneten die Behörden am Sonntag 46.6 Grad, wie die örtliche Wetterbehörde mitteilte. Damit übertraf der Ort klar den vorherigen Rekord von 45 Grad in Midale (Saskatchewan) aus dem Jahr 1937.

Bild: keystone

Auch in zahlreichen anderen Orten Nordamerikas, unter anderem im Bundesstaat Oregon im Westen der USA, wurden lokale Rekordtemperaturen von weit über 40 Grad gemessen.

Update zur Monster-Hitze im Pazifischen Nordwesten. #Lytton in British Columbia erreichte am Montagnachmittag 47,9° (Vortag 46,6°). Das ist nicht nur ein weiterer Kanadarekord, seit Messbeginn war es global auch noch nie weiter nördlich so heiss (Lytton liegt auf 50° Nord)! (km) pic.twitter.com/SsXJ2F40d6 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) June 29, 2021

Für die kommenden Tage sind weiterhin Hitze und anhaltende Trockenheit in weiten Teilen des Landes vorhergesagt, vielerorts steigt die Waldbrandgefahr. Die derzeit im Westen Kanadas registrierten Temperaturen überstiegen teilweise sogar die von deutlich weiter im Süden gelegen Orten wie der US-Wüstenstadt Las Vegas. (sda/dpa)

