International

USA

Verdächtiger festgenommen: Schüsse in US-Synagoge



Nach Schüssen in einer Synagoge in den USA ist ein Verdächtiger festgenommen worden

Nach Schüssen in einer Synagoge in Kalifornien ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der Sheriff im San Diego County teilte auf Twitter mit, es habe bei dem Vorfall am Samstag in der Synagoge Chabad of Poway Verletzte gegeben. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Update #1: A man has been detained for questioning in connection with a shooting incident at the Chabad of Poway synagogue. @SDSOPoway Deputies were called to Chabad Way just before 11:30 a.m. There are injuries. This is a developing situation. — Poway Station (@SDSOPoway) April 27, 2019

Polizisten seien kurz vor 11.30 Uhr zu dem Gotteshaus in Poway gerufen worden, hiess es. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit. Der lokale Sender KGTV meldete mindestens vier Verletzte.

In der Synagoge sollte einer Ankündigung des Gotteshauses zufolge seit dem Vormittag das jüdische Pessachfest begangen werden, das an den Auszug der Israeliten aus Ägypten erinnert. Die einwöchigen Feierlichkeiten sollten am Abend mit einem Essen beendet werden.

Zweiter Zwischenfall seit Oktober

Im vergangenen Oktober hatte ein Rechtsradikaler in der «Tree of Life»-Synagoge in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania elf Menschen erschossen.

Bild: EPA

Nach den Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu handelte es sich um das folgenschwerste antisemitische Verbrechen in der Geschichte der USA. Dem Täter wird derzeit der Prozess gemacht. Ihm könnte nach Angaben des US-Justizministeriums die Todesstrafe drohen. Der Angriff hatte weit über die Grenzen der USA hinaus für Entsetzen gesorgt. (leo/sda/dpa)

Abonniere unseren Newsletter